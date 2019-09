Un jeune homme tué à coups de pierres devant son lycée à Mayotte

Un lycéen de 19 ans est mort lapidé devant son lycée à Mayotte samedi. Selon le procureur de la République Camille Miansoni, le meurtre a été commis par plusieurs personnes non identifiées. "A cette heure-ci, on ne connaît pas les motifs, ni les causes, ni les circonstances dans le détail", a-t-il déclaré une fois le décès constaté par les services de secours. La dépouille a été transférée à l'hôpital de Mamoudzou pour y être autopsiée. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet.