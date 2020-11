Un haut magistrat mis en examen pour agressions sexuelles dans le métro

Âgé de 65 ans, il a été membre à partir de 2019 du Conseil supérieur de la magistrature mais ne figure plus sur le site internet de l'institution, qui comporte plus d'une trentaine de conseillers. "Convoqué devant la formation plénière (du CSM) le 17 juin 2020" pour "d'éventuels manquements à ses obligations déontologiques", "M. Jean Cabannes a présenté sa démission le 12 juin 2020", a commenté le CSM mercredi soir dans un communiqué relayé par Le Parisien .

Un membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en examen après des accusations d’agressions sexuelles, selon Le Parisien. D'après le quotidien, les faits qui lui sont reprochés seraient survenus dans le métro parisien entre 2018 et 2020 et sont portés par quatre femmes, dont le témoignage a permis de mettre en lumière le "même mode opératoire", dans le "même secteur" de Paris. L'homme mis en cause pour ces faits est Jean Cabannes, officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Docteur en droit, il a longtemps exercé de hautes responsabilités au Sénat.

Son avocat, Me Olivier Baratelli, a estimé que cette mise en examen était "la mise en cause de l'honnêteté même". Jean Cabannes "clame son innocence et vit cette mise en cause comme une infamie. La présomption d'innocence, si souvent bafouée, prévaut encore et toujours", fait valoir son conseil.