Un policier dans le coma après avoir été volontairement percuté : ce que l'on sait

Un policier est entre la vie et la mort après avoir été renversé dans la nuit de vendredi à samedi à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Le fonctionnaire de 45 ans a été renversé par un fourgon qu'il tentait d'intercepter durant une opération de police dans cette commune. Selon les premiers éléments, le policier de la Sûreté départementale tentait d'arrêter le fourgon, mais ce dernier lui a foncé dessus avant de prendre la fuite. Voici ce que l'on sait :

Les policiers de la sûreté départementale intervenait en opération de surveillance sur un fourgon suspecté d'être lié à une affaire de vols aggravés en bande organisée, plus précisement "du vol de frêt et des vols à mains armées", a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Les policiers avaient en effet constaté un vol en flagrant délit dans un camion stationné sur une aire de repos de l'autoroute A43. Ils avaient ensuite suivi les véhicules en cause, dont une camionnette.