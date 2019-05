Un portrait robot diffusé après la possible tentative d'enlèvement d'une fillette de 10 ans en Ardèche

Un numéro vert a été mis en place pour recueillir les informations des personnes qui pourraient le reconnaître : 0 800 97 10 64. Interrogé par nos confrères du Dauphiné Libéré, le maire de la commune, Pierre Louis Rivier invite les parents à rappeler les consignes de sécurité à leur enfant, assurant que "les gendarmes vont effectuer des rondes supplémentaires", et qu'"enseignants comme agents municipaux vont redoubler de vigilance". Les Pages Facebook de la mairie de Bourg Saint Andéol et Saint Just d'Ardèche ont également publié le portrait de l'homme suspecté d'avoir tenté d'enlever la fillette.