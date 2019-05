Un réseau mondial de cyber criminels, qui ont dérobé 100 millions de dollars, démantelé

Dans un communiqué, Europol a qualifié l'opération d'"effort international sans précédent". Car c’est en impliquant six pays, dont l'Allemagne, la Bulgarie et les Etats-Unis, que cette mission a été réalisée avec succès. Un argument pour Europol qui défend la réussite d’une coopération internationale "visant à partager des preuves et à engager des poursuites pénales".