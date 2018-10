Des objets ayant appartenu à Antoine Zoia retrouvés près du corps découvert dans le Gard

Antoine Zoia, 15 ans, a disparu du même village, Clarensac, le 1er mars 2016. Depuis, il est introuvable, malgré les moyens considérables déployés par les enquêteurs. A l'époque, les environs de Clarensac avaient été fouillés, en vain.





L'adolescent avait quitté son domicile en milieu d'après-midi, sans ses papiers et sans son portable, disant simplement à son père et à son frère : "Je reviens". A 16h, il achetait un briquet au bureau de tabac de la commune, puis n'avait plus été vu nulle part.