Déraillement d'un TGV Strasbourg-Paris : la photo du glissement de terrain a bien été prise après l'accident

C'est une photo ahurissante qui interroge. Ce jeudi 5 mars, un TGV reliant Strasbourg à Paris, a déraillé vers 7h30, entre Ingenheim et Saessolsheim dans le Bas-Rhin, à une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg, sa gare de départ. La motrice et les quatre premières voitures sont sorties des rails. Le bilan provisoire de la préfecture du Grand-Est fait état d' un blessé en urgence absolue , le conducteur, et de 21 blessés en urgence relative. Lors d'un point avec la presse, la directrice régionale de la SNCF, Stéphanie Dommange, a confirmé que l'affaissement d'un talus était à l'origine de l'accident du train.

Un glissement de terrain dont le cliché a été diffusé par la SNCF sur son compte Twitter, peu après l'annonce de l'accident. Or, sur le cliché en question, le TGV endommagé n'est pas visible. De quoi laisser penser que l'affaissement aurait pu être photographié avant la collision. Contacté par LCI, le service communication de la compagnie ferroviaire nous indique que cette photo a été prise, non pas en amont, mais après l'accident par un agent ferroviaire présent sur les lieux. La SNCF ajoute que la motrice et les wagons ont continué leur course avant de se stopper un peu plus loin. D'où leur absence sur le cliché.