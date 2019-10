Une collision entre un TER et un poids lourd fait un blessé en Charente-Maritime

ACCIDENT - Un Train express régional (TER) a percuté, jeudi 24 octobre, un camion sur un passage à niveau à Varzay (Charente-Maritime), sur la ligne Saintes-Royan. Une partie du train a déraillé et le conducteur du poids lourd a été blessé.

Une semaine après l'accident de train dans les Ardennes qui a entraîné un mouvement social à la SNCF, une nouvelle collision a eu lieu, jeudi 24 octobre vers 9h entre un TER et un poids lourd, au niveau d'un passage à niveau de Varzay (Charente-Maritime), sur la ligne Saintes-Royan. L'accident a fait dérailler en partie le train. Le conducteur du camion, qui était immobilisé sur les voies a été légèrement blessé puis pris en charge par les pompiers.

Aucun blessé n'a été recensé dans le train parmi les cinq passagers et le personnel navigant, composé du conducteur et d'un contrôleur, selon la préfecture de Charente-Maritime et la SNCF de Nouvelle Aquitaine.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes de l'immobilisation de ce camion de transport de palettes sur le passage à niveau. Le trafic sur la voie a été interrompu pour la journée, a indiqué la SNCF.