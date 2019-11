Une école incendiée à Béziers : la garde à vue d’un mineur prolongée

Le jeune homme est connu de la justice. Et pourtant il n’a que 15 ans. La garde à vue d’un mineur, qui a débuté le 1er novembre, a fait l’objet d’une prolongation, indique le parquet de Béziers ce dimanche. Il est entendu après qu’une nuit de violences dans le quartier pauvre de La Devèze (Hérault) a éclaté dans la soirée de Halloween, jeudi 31 octobre. Des policiers avaient été visés par des tirs de mortiers et des jets de pierres alors qu’ils intervenaient après l’incendie de plusieurs salles d’une école et d’un collège.