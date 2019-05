Une embarcation chavire dans le Rhin : 3 morts, une fillette de 4 ans toujours introuvable

Selon une source proche du dossier à LCI, la zone où s'est produit le drame est "interdite à la pêche, interdite à la baignade et aux activités nautiques". Par ailleurs, "les occupants du bateau, adultes et enfants, naviguaient sans gilets de sauvetages". "L'eau paraît calme mais il y a des courants" car "le Rhin est encore en chute jusqu'à Strasbourg, il n'est pas dans son lit de plaine", a expliqué à l'AFP la maire (LR) de Gerstheim, Laurence Muller-Bronn. "Le danger existe mais on ne s'en rend pas compte, on croit toujours que cela n'arrive qu'aux autres", a-t-elle déploré.





Le barrage de la centrale hydroélectrique, en amont du lieu de l'accident, "a fonctionné normalement. Il n'y a pas eu d'événement particulier" jeudi, a souligné auprès de l'AFP le service communication d'EDF.

"Il y a une culture de la sécurité, de l'information, autour du parc hydraulique d'EDF. Pendant l'été, on déploie des 'hydro-guides' qui vont à la rencontre des gens pour les sensibiliser aux dangers potentiels", a précisé EDF. Jeudi après-midi, EDF a modulé la puissance de l'eau du barrage afin de faciliter les recherches. Selon Mme Muller-Bronn, beaucoup de gens, notamment originaires d'Europe de l'Est, viennent d'Allemagne pour pêcher dans cette zone, en raison du coût moindre du permis de pêche en France.