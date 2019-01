Une femme, devenue paraplégique après avoir été défenestrée par son compagnon, reconnue partiellement responsable

Trois ans plus tard, Medhi S. est reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison. La procédure judiciaire engagée ouvre la voie à une provision de la part du Fonds de garantie des victimes. Dans son arrêt civil de juin 2016, la cour d'assises la fixe à 90.000 euros, un moyen de s'acheter une voiture adaptée à son handicap, de payer les soins ou encore de démarrer des travaux dans son appartement.





Les avocats, Me Matthias Jarry et Me Julie Dodin, entament les démarches mais le Fonds ne retient qu'une indemnisation partielle. "Il considère qu'il y a partage de responsabilité et que notre cliente a commis une faute civile en retournant à son domicile", commente Me Jarry. Une position "aberrante" pour ses avocats. Ils saisissent alors la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) qui siège auprès de chaque tribunal. Le 13 février 2018, cette dernière a elle aussi retenu le partage de responsabilités et proposé de verser 67.500 euros.

Les avocats ont fait appel de cette décision. Une audience se tiendra fin mai 2019.