Une femme voilée poignardée en pleine rue dans la Loire

Mercredi 11 septembre à Sury-le-Comtal, dans la Loire, une mère de famille voilée a été poignardée en pleine rue, a-t-on appris jeudi auprès du parquet. Son agresseur, un homme très alcoolisé, a été depuis hospitalisé en psychiatrie.

L'agression de la jeune femme s'est déroulée mercredi vers 18h30 sous les yeux de son conjoint et de leurs deux enfants, âgés de 4 et 2 ans, dans ce village du Forez de 6.500 habitants. Les coups de couteau ont occasionné une dizaine de plaies au niveau du cou, de la nuque, du dos et du thorax. Les jours de cette femme de 24 ans, transportée à l'hôpital dans un état grave par son époux, ne sont plus en danger. Le médecin-légiste qui l'a examinée a fixé son interruption totale de travail (ITT) provisoire à 15 jours et elle a pu regagner son domicile jeudi, selon le parquet de Saint-Étienne.