La manifestation polémique de soutien à Mickaël Harpon interdite

TERRORISME - Hadama Traoré, "candidat des banlieues" aux dernières élections européennes, souhaitait organiser un rassemblement de soutien à Mickaël Harpon ce jeudi 10 octobre devant son domicile de Gonesse (Val-d'Oise). Face à l'indignation, le rassemblement a été interdit, a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur Twitter.

"La manifestation prévue à Gonesse en soutien à l'assassin de la préfecture de police est une infamie et une insulte à la mémoire de nos policiers. Je me suis entretenu avec le préfet du Val-d'Oise : le rassemblement va être interdit." Dans un tweet publié ce mercredi aux alentours de 9h30, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est venu clore la polémique. Depuis l'annonce d'un rassemblement de soutien à Mickaël Harpon ce jeudi 10 octobre, la classe politique réclamait unanimement son interdiction par la préfecture du Val-d'Oise.

"Toutes les communautés persécutées, on va faire la guerre ensemble, aux politiques et aux médias. Et on commence ce jeudi", avait-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook. S'il condamnait ce qu'avait fait le policier, il ajoutait : "La personne qui ose dire que Mickaël Harpon était un terroriste animé par des revendications religieuses, je lui traite sa mère et je lui crache à la gueule."