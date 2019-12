Une mascotte "Gilet jaune" et celle d'un gendarme ont-elles été présentées au salon pour enfants Kidexpo ?

L'image a de quoi surprendre : au salon Kidexpo de Paris, la mascotte d'un "gentil gendarme" était présentée aux côtés d'une autre, jaune fluo et rayée de deux bandes réfléchissantes, les codes couleurs du gilet jaune. La publication de ce cliché original s'est faite sur la page Facebook "Avec François Boulo", avocat et figure des Gilets Jaunes en Normandie. Publiée le 8 décembre, la photo a été partagée par Michelle, agrémentée de cette légende : "Quand au salon de jouet Kidexpo on montre aux enfants le gentil gendarme et le méchant gilet jaune. Lavage de cerveau".