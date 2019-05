Une sixième personne placée en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat de Strasbourg

Une sixième personne a été interpellée mercredi en Alsace. Un homme de 32 ans a été placé en garde à vue à la demande des juges d'instruction antiterroristes parisiens chargés de l'enquête sur l'attentat de Strasbourg. Les enquêteurs recherchent d'éventuels complices, notamment pour les armes.





Mardi, trois hommes et deux femmes âgées de 23 à 46 ans avaient déjà été arrêtés à Strasbourg et ses environs. Mais le sixième suspect n'avait pu être interpellé à son domicile, selon des sources proches du dossier. Les six gardes à vue se poursuivaient mercredi soir, a précisé la source judiciaire. Cet attentat, revendiqué par Daech, avait fait cinq morts et onze blessés.