Une usine chimique ravagée par le feu à Rouen

JT 13H - Une usine chimique a brûlé le 26 septembre 2019 à Rouen. Près de 3 000 mètres carrés sont partis en fumée malgré l'intervention rapide de 200 pompiers.

À Rouen, un incendie s'est déroulé dans une usine chimique classée Seveso, le 26 septembre 2019. Le feu est désormais éteint, mais les pompiers sont restés dans les décombres encore fumants du bâtiment. Ils continuent d'arroser les débris calcinés. En effet, le feu menace encore de reprendre à cause de la chaleur. Une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.



