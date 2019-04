Val-d'Oise : le corps d'une femme retrouvé sans vie dans une valise

Une valise qui dérivait sur l'Oise a été découverte ce lundi. A l'intérieur, le corps tassé d'une femme sans vie a été retrouvé, rapporte Le Parisien. C'est un plaisancier, à hauteur de Neuville-sur-Oise, qui a donné l'alerte.





Les pompiers et les policiers sont rapidement arrivés sur place. Ils ont installé un important dispositif de sécurité et ont interdit l'accès aux promeneurs, habituellement nombreux par les jours de beaux temps. Découvert vers 13 heures, le corps n'a pu être remonté que sept heures plus tard, vers 20 heures.