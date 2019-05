Val-d'Oise : le corps retrouvé dans une valise fin mars est celui d'une consultante scientifique franco-américaine

Le corps d'une femme, retrouvé tassé dans une valise qui flottait sur l'Oise, avait été repêché le 23 mars, suite à l'alerte d'un batelier à hauteur de Neuville-sur-Oise. À la suite de sa découverte, une enquête ouverte pour homicide avait été confiée à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Après autopsie, la victime a été identifiée comme une consultante scientifique franco-américaine âgée de 53 ans, selon des sources proches de l'enquête, confirmant une information du Parisien.





Sa disparition avait été signalée à Puteaux (Haut-de-Seine), quelques jours avant que son corps ne soit retrouvé. La victime travaillait comme consultante en communication et développement dans le domaine de la "biotechnologie" et des "industries de la beauté", selon son site internet et celui des "Expertes France". Plus précisément, elle était spécialiste du microbiote cutané, experte des tendances scientifiques et de leur influence sur les industries de la beauté en particulier.