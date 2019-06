Val-d'Oise : une entreprise de recyclage de déchets industriels partie en fumée

À Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise), une entreprise de recyclage de déchets industriels est partie en fumée. Plastiques, peintures, acides et produits chlorés ont brûlé dans l'incendie. À cause des risques d'inhalation, les habitants des maisons riveraines ont été confinés chez eux. Le périmètre a également été bouclé en raison d'un important risque d'explosion.



