Ilies, 18 ans, dénonce une bavure policière, les forces de l'ordre démentent

"Il me frappait avec... Une haine... Une haine. Je n'ai pas compris pourquoi. Ce policier, je n'ai jamais eu affaire à lui. Je ne l'ai jamais vu de ma vie", insiste l'adolescent, qui répète aussi sa seule intention : "Que justice soit faite", arguant ne pas avoir "de haine contre ce policier"... On rembobine. La scène se déroule le soir du 13 juillet dernier. Quand il arrive sur les lieux de l'incident, pour se rendre chez un ami, Ilies constate une ambiance tendue et la présence de nombreux policiers. En train d'attendre l'ascenseur, il voit un policier débarquer dans le hall et le matraquer sans sommation, décrit-il. Une agression qui n'a été vue par aucun témoin, ni filmée par la moindre caméra, et que seule l'arrivée d'un autre policier a interrompue, selon lui.