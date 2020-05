Val-de-Marne : pour échapper à son père violent, une fillette saute par la fenêtre

Souffrant de plusieurs fractures, la fillette a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital Necker dans le 15e arrondissement où elle se trouvait toujours ce lundi. Son père, lui, a été interpellé par la police et placé en garde à vue pour "violences volontaires commises par ascendant sur mineur de moins de 15 ans".

L'enfant n'avait pas été retrouvée blessée en bas de l'immeuble mais enfermée dans la salle de bain du domicile avec sa mère. En effet, les policiers avaient été appelés au départ dimanche soir pour des violences conjugales au niveau du chemin de Paray à Rungis.

Après avoir sonné à la porte, les fonctionnaires ont demandé au père de famille si tout allait bien. Selon Le Parisien, l'homme âgé de 42 ans aurait répondu par l'affirmative. Mais très vite, les forces de l'ordre ont eu des doutes. Et c'est en pénétrant dans la maison qu'ils ont retrouvé l'enfant et sa maman. "La fillette était nue avec une simple serviette autour du cou", et présentait une "blessure au menton et des cicatrices au niveau du dos, précisent nos confrères.

Interrogée par les policiers, la petite fille a expliqué qu'elle avait eu peur que son père ne la frappe ce dimanche 10 mai car elle avait "pris un yaourt dans le frigidaire" et qu'elle avait ensuite sauté par la fenêtre. Le Parisien indique que la victime a précisé qu'elle, son frère et sa sœur subissaient régulièrement des violences de la part de leur père, notamment des coups de fouet.

Le commissariat de L'Haÿ-les-Roses est saisi de l'enquête.