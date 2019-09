Val-de-Marne : un mort et un blessé après des coups de feu dans un parking de l’Haÿ-les-Roses

Il était 19h20, lundi au 16 rue du commandant L’Herminier à l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) dans le parking souterrain d’un immeuble, quand un individu porteur d’une cagoule et d’un pistolet a menacé un couple et ses deux enfants âgés de 11 et 14 ans qui étaient dans un véhicule. La femme a jeté une bouteille de lait au visage de l’agresseur puis a pris la fuite avec ses enfants.





Des coups de feu ont été échangés entre les deux hommes.