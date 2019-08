Var : le maire de Signes décède après avoir été renversé par un fourgon

Le maire est décédé des suites de ses blessures. Il avait 76 ans. Ce sont les gendarmes de La Valette qui mènent l'enquête. Ils devront déterminer s'il s'agit ou non d'un accident. Invité sur Europe1, ce matin, son fils estime être en plein "cauchemar", expliquant sa "colère" et sa "tristesse". "Mon père était génial (...) un grand-père et un arrière-grand-père génial, que ses petites filles ne verront plus", a-t-il confié.