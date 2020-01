Var : l'homme retranché depuis 30 heures avec sa fille âgée de 3 ans interpellé par le GIGN

Il était un peu plus de minuit quand le GIGN a décidé d'intervenir dans ce petit village du Var de 400 habitants environ. A 0h25 précisément, dans la nuit de jeudi à vendredi, et après plus de 30 heures de négociations, les militaires ont réussi à interpeller l'homme de 40 ans qui s'était retranché, armé, et retenant sa fille âgée de 3 ans dans une maison du petit village d'Esparron-de-Pallières dans le Var.

"Tout s’est terminé au mieux, malgré une ouverture du feu adverse, après une intervention délicate déclenchée au cœur de la nuit à notre initiative", indique le commandant le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale sur Twitter. Et de préciser : "La fillette a été récupérée saine et sauve, son papa remis aux secours et à la justice".