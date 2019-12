Var : un hacker dérobe la cagnotte pour un des pompiers morts dans un crash d'hélico

Début décembre, Norbert Savornin mourrait dans le crash d’un hélicoptère aux Pennes-Mirabeau, lors de l’épisode d’intempéries qui a touché le sud-est. Le pompier de 44 ans était parti en intervention avec deux agents de la base aérienne de sécurité civile de Nîmes pour porter secours à des sinistrés dans le Var. Depuis, une cagnotte avait été ouverte par les amicales des sapeurs-pompiers de Martigues et Marignane et l’union départementale du Sdis 13 pour aider sa famille. 31.000 euros avait été recueillis.

L’union départementale du Sdis 13 a contacté Leetchi pour obtenir un remboursement et porté plainte. Une enquête de gendarmerie a également été ouverte, selon France 3. "Même si on finit par récupérer l’argent, on ira jusqu’au bout pour que le ou les personnes qui ont fait ça soient condamnées" a déclaré à La Provence Bernard Schifano, patron de l’union départementale du Sdis 13. Désormais, les dons doivent être adressés par voie postale à l’union départementale des sapeurs-pompiers ou aux amicales des casernes de Martigues et Marignane.