Victime d'une agression homophobe à Lille, il affirme ne pas avoir pu porter plainte

Fares Araoudiou détaille encore que trois policiers se trouvaient à une cinquantaine de mètres de là et leur auraient conseillé de se rendre au commissariat central. Toujours selon son témoignage, le couple d'hommes a alors sonné à l'interphone du commissariat vers 22 heures, n'a pas pu entrer et s'est vu expliquer par un agent que leur plainte n'était pas recevable, faute de certificat médical, et qu'ils "n'avaient pas à se tenir par le bras". "Il n'a pas voulu nous laisser entrer. Il a dit qu'il n'y avait pas assez eu de coups et que c'était de notre faute. Que nous n'avions qu'à pas nous montrer dans le centre-ville car c'était de la provocation. Dès qu'on a dit qu'on était un couple homo, c'était fini", précise-t-il à Têtu.





Depuis, l'homme de 34 ans s'est depuis vu prescrire quatre jours d'ITT, souffrant de deux côtes et d'une clavicule fêlées. Selon nos informations, l'homme a déposé plainte samedi soir à Montpellier, où il vit, concernant les faits d'agression. Il envisageait par ailleurs de porter plainte contre la police de Lille pour "non-assistance à personne en danger de la part de la police de Lille. Toujours selon nos informations, une enquête interne est d'ores et déjà ouverte à Lille pour savoir pourquoi sa plainte n'a pas été enregistrée. Le parquet de Lille a par ailleurs communiqué ce dimanche 30 décembre et indique que, "conformément à la procédure en vigueur, les agents qui ont accueilli [le couple, ndlr] leur ont demandé de faire, dans un premier temps, constater les blessures par un médecin et dénombrer les jours d'ITT permettant ainsi de qualifier pénalement les faits".