Victime de harcèlement dans son collège, Evaëlle, 11 ans, s'est suicidée

Les parents d'Evaëlle la décrivent comme une fillette toujours prête à aider les autres, "qui voulait être amie avec tout le monde". Investie dans le mouvement scout, rêvant de devenir institutrice, elle était "souvent dans l'excès et quand on est dans l'excès, on se fait rejeter", déplore Sébastien. "On a élevé nos enfants dans l'empathie. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde", regrette Sébastien. Ce dernier estime que c'est l'origine du problème, que la sensibilité de sa fille fait défaut aux jeunes d'aujourd'hui : "Ils ne se rendent pas compte. Pour eux, ce ne sont que des moqueries".





Les parents déplorent également l'inefficacité des méthodes de prévention actuelles, puisque les jeunes élèves vivent encore le harcèlement comme un tabou et ont de grandes difficultés à aller voir un adulte. Pour Marie, "Il faut mettre des cours d'empathie dès la maternelle. En Finlande, c'est ce qu'ils font."