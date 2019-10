Victimes, agresseur, motivations... que sait-on après l'attaque au couteau à la préfecture de Paris ?

FAIT-DIVERS - Ce jeudi midi, une attaque dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris a fait quatre morts, dans les rangs des forces de l'ordre. L'agresseur, abattu, était un employé de la préfecture, affecté à la direction du Renseignement (DRPP). Le mobile de l'attaque est pour le moment inconnu.

Quatre personnes sont mortes lors de l'attaque, a souligné le procureur de Paris Rémy Heitz. Ces quatre personnes, trois hommes et une femme, étaient "fonctionnaires dans deux directions de la préfecture de police : la direction du renseignement et la direction de la sécurité de proximité". Trois d'entre eux étaient des fonctionnaires de police et le quatrième, agent administratif.