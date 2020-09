"Nous sommes dévastés" : la douleur des proches de Victorine après la macabre découverte

"[Victorine], c’était la joie et la bonne humeur. C’était l’enchantement. C’était une petite beauté. C’était une femme qui était aimée. Notre cœur s’est arrêté de battre. Je pense à ses frères et ses sœurs… Nous sommes dévastés", témoigne Karl Dartois, l'oncle de la victime, quelques heures après l'annonce de la macabre découverte, encore sous le choc.

"Humainement, c’est insupportable", déplore de son côté une amie de la famille. "On va essayer de les soutenir du mieux possible en étant à leurs côtés", ajoute-t-elle. Le corps de la jeune femme a été retrouvé dans une zone boisée, difficile d'accès, non loin d'un stade où elle aurait passé son dernier appel téléphonique à 19 heures samedi soir. La famille de la victime avait donné l'alerte dès 21h30 et, bien que Victorine soit majeure, son absence avait été immédiatement prise au sérieux.

Compte-tenu de la tournure de l'affaire, la procureure de la République de Vienne s'est dessaisie au profit du pôle criminel de Grenoble. "Bien évidemment mes pensées aujourd'hui vont avant tout à la famille, aux parents, frère et sœurs de Victorine que j'ai reçus avant de me rendre sur place. [...] Nous allons poursuivre les investigations (...) pour comprendre ce qu'il s'est passé", a déclaré lundi la magistrate.