VIDÉO - 1er-Mai : un policier jette un pavé sur des manifestants, l'IGPN saisie

Le parquet de Paris a indiqué vendredi qu'une enquête avait été ouverte des chefs de violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN. Dans un premier temps, une simple enquête interne avait été lancée pour savoir qui est le policier. "L’enquête est en cours mais ça ne prend pas deux minutes pour déterminer qui est le policier et le motif de son geste, d’autant qu’il y avait beaucoup de monde sur scène", avait expliqué le Service d’information et de communication de la police nationale (Sicop) au Parisien. Et d'ajouter que le rôle de l'enquête sera de "déterminer si le geste était légitime ou pas". "La priorité pour les forces de l’ordre est d’utiliser les moyens de défense dont ils sont dotés. Si ce policier a jeté un pavé, c’est peut-être car il n’avait plus de grenades sur lui."