VIDÉO - 1er-Mai : un policier jette un pavé sur des manifestants, une enquête interne ouverte

Le service d’information et de communication de la police nationale a indiqué au Parisien que l’IGPN n’avait pas été saisie, et aucune plainte déposée. Mais une enquête interne a été lancée pour savoir qui est le policier. "L’enquête est en cours mais ça ne prend pas deux minutes pour déterminer qui est le policier et le motif de son geste, d’autant qu’il y avait beaucoup de monde sur scène", a expliqué le Service d’information et de communication de la police nationale (Sicop) au journal.