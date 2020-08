À Grenoble, une enquête ouverte suite à la diffusion d'une vidéo montrant des dealers armés

Au cœur du quartier Mistral à Grenoble, des hommes cagoulés et lourdement armés se filment à proximité d'une aire de jeux pour enfants. Sur une autre vidéo, les trafiquants de drogue étalent leurs marchandises illicites au milieu de friandises. Des images qui n'étonnent pas les habitants. Par peur de représailles, beaucoup refusent de nous répondre.



Ces vidéos sont prises très au sérieux par les policiers. Ils s'interrogent sur une possible mise en scène pour impressionner un clan rival dans la guerre de territoire que se livrent les dealers. "C'est un montage pour faire la promotion de leur puissance de feu à l'intention d'autres quartiers. Mais aussi pour défier la police nationale", d'après Yannick Biancheri, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance en Isère.



Depuis le déconfinement, l'agglomération grenobloise connaît une nouvelle flambée de violences avec pas moins de sept fusillades en trois mois. Les élus locaux demandent des renforts de police. "On avait observé dès le mois de mars, des situations de tension, des occupations de rez-de-chaussée d'immeubles. Il y a eu tout un dispositif aussi de personnes qui sont sorties plus rapidement de détention et qui ont fait bouger les lignes", explique Maud Tavel, adjointe (EELV) au maire de Grenoble, en charge de la tranquillité publique.



Ce soir, le procureur de la République de Grenoble indique que les patrouilles de police ont été renforcées dans le quartier Mistral. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier les auteurs et les acteurs de ces vidéos.



