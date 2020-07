A quinze ans, Andy Lanvierge sauve sa maison des flammes

Samedi dernier, Andy Lanvierge, âgé de quinze ans, a retrouvé sa maison sous une fumée noire. En cause : un incendie s'est déclaré dans son débarras, car le lave-linge a pris feu. Ce jeune garçon a su adopter les bons gestes d'urgence et a réussi à sauver sa demeure. Un acte de bravoure qui rend sa famille fière de lui.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.