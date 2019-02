VIDÉO - Un accident de tramway fait 12 blessés dont un grave à Issy-les-Moulineaux

"L'accident a eu lieu à 21h05", avait fait savoir Catherine Guillouard, PDG de la RATP, qui s'est rendue sur place lundi soir. "Un tramway cherchait à rentrer au SMR (site de maintenance et de remisage, ndlr), il était en attente de manœuvrer, un deuxième attendait derrière, et c'est un troisième qui est rentré dans le second."





"Les circonstances ne sont encore ni connues ni établies", a-t-elle poursuivi. "Néanmoins, nous avons immédiatement déclenché une cellule de crise et le plan interne d'aide aux victimes de la RATP ainsi qu'une enquête interne."