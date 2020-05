Ados en danger, l’explosion du cyberharcèlement

Elle a juste envoyé une photo "sexy" à son petit ami et elle s’est retrouvée la risée du net. Après des semaines d’humiliations, elle a mis fin à ses jours le 4 avril dernier, au cœur du confinement. Elle avait 16 ans et elle est un exemple dramatique de ce que subissent certains de nos ados. Chantages, insultes, photomontages, ... le cyberharcèlement a fait des ravages pendant la période de confinement. Les menaces du net ont explosé, profitant du désœuvrement des harceleurs et de l’ennui des victimes potentielles, qui passent des heures sur leur écran. Comment le phénomène s’est-il répandu ces derniers mois ? Comment procèdent les harceleurs ? Quelles sont les parades pour se défendre ?



