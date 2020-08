Affaire Estelle Mouzin : pourquoi une si longue enquête ?

Au lendemain des dernières révélations sur la disparition d'Estelle Mouzin, l'émotion est vive et des questions se posent. L'affaire remonte à 17 ans, et pour la première fois seulement, une preuve scientifique accuse Michel Fourniret. Des traces d'ADN de la fillette ont été retrouvées sur un matelas ayant appartenu au tueur en série. Les enquêteurs auraient-ils pu exploiter ces éléments depuis des années ? Pourquoi une si longue attente ?



