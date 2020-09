Affaire Fourniret : une dizaine d'ADN inconnus retrouvés sur un matelas

Un ADN partiel d'Estelle Mouzin a été retrouvé sur un matelas dans une maison des Ardennes où il arrivait au tueur en série de séjourner. Les enquêteurs ont trouvé une dizaine d'autres traces ADN inconnues. La justice va les comparer avec l'ADN de fillettes ou jeunes femmes tuées ou disparues et dont le crime reste non élucidé. Les enquêteurs s'intéressent à la période 1990-2000. Les investigations prendront du temps puisque ces "cold cases" ne sont pas centralisés. Chaque juge en charge de l'un d'entre eux devra ordonner la comparaison ADN d'une victime avec les empreintes retrouvées sur le matelas.



