Affaire Griveaux : Piotr Pavlenski et sa compagne dans le collimateur des policiers

Dans le cadre de l'affaire Griveaux, Alexandra de Taddeo a été interpellée au siège de la police judiciaire de Paris depuis samedi soir. Il s'agit de la compagne de Piotr Pavlenski. La femme de 29 ans aurait été la destinataire des vidéos compromettantes que Benjamin Griveaux aurait envoyées au printemps 2018. Dans cette enquête sensible, le militant russe a également été placé en garde à vue et suivi de près au plus haut sommet de l'Etat. La piste de l'ingérence russe est parallèlement creusée par le service de renseignements français.



