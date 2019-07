VIDEO - Affaire Steve Maia Caniço : l'avocate de la famille attend "une enquête loyale et sérieuse"

Questionnée sur l'ouverture d'une information judiciaire ouverte mardi pour "homicide involontaire", l'avocate s'est dite confiante dans la procédure en cours, et "dans l'attente d’une enquête et d’une instruction loyales et sérieuses".





Maître De Oliveira s'est montré par ailleurs prudente et n'a pas souhaité commenter les conditions de l'intervention policière du 21 juin à Nantes. "Il ne m’appartient pas à ce stade de faire des commentaires de façon fantaisiste" a-t-elle déclaré avant d'exprimer sa satisfaction face à "la transparence [des autorités, via l’enquête de l’IGPN qui pourrait être rendue publique] dans cette affaire".