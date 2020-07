Agression d’un chauffeur de bus à Bayonne : "C’était un type adorable"

"C’était un type adorable, il ne faisait pas de mal aux gens." Ce lundi matin, pour dénoncer l’insécurité et rendre hommage à leur collègue, les conducteurs du réseau Chronoplus, qui dessert l’agglomération de Bayonne, Biarritz et Anglet, ont fait valoir leur droit de retrait. La victime, quinquagénaire et père de trois ans, a été rouée de coups et grièvement blessée à la tête, dimanche aux alentours de 19h30.

Les motifs de l’agression ne sont pas encore clairs. Selon une source policière, le chauffeur a été frappé après avoir refusé la montée à un homme sans masque accompagné d’un chien, et avoir demandé par la même occasion à quatre passagers, qui se trouvaient déjà dans le bus sans porter de masque, d’en descendre. "Ils tapaient, ils agrippaient [le chauffeur]. C’était très compliqué [dimanche] soir", témoigne un riverain qui a assisté à l’agression depuis sa fenêtre.