Agression d’un chauffeur de bus à Bayonne : le témoignage de sa femme

Le chauffeur de bus, qui a été extrêmement agressé à Bayonne dimanche soir, est toujours en état de mort cérébrale ce mardi. Le parquet de Bayonne a demandé la mise en examen de quatre suspects. Sa femme, Véronique Monguillot, nous fait part de son ressenti. "J'ai pleuré, pleuré... Et aujourd'hui, je pleure beaucoup moins. J'ai une colère en moi, une haine... J'ai promis à Philippe de le venger", nous a-t-elle confié. "Il faut vraiment que la justice se rende compte de la gravité qui est extrême et qu'elle punisse ces inhumains au maximum", a-t-elle ajouté.



