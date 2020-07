Agression d'un chauffeur de bus à Bayonne : ses collègues sous le choc

Philippe Monguillot, 59 ans, est toujours entre la vie et la mort. Ce conducteur de bus de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) a été agressé par des voyous après leur avoir demandé de porter un masque. Sur les cinq personnes interpellées, quatre sont toujours en garde à vue. Ses collègues, partagés entre la rancœur et le chagrin, estiment que leurs alertes concernant les incivilités dans les bus n'ont pas été entendues par la direction. Ils comptent effectuer une marche blanche mercredi soir.



