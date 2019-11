VIDÉO - Agression d’un conducteur de tram à Nantes : "Il leur avait juste demandé de descendre"

Le conducteur âgé de 33 ans a lui été pris en charge par les pompiers et transportée à la clinique des confluents pour soins. "La victime présentait une plaie profonde de 2 cm au niveau du nez, une plaie saignante à la lèvre ainsi que plusieurs ecchymoses au niveau de l’œil gauche et de la pommette", indique une source proche du dossier.

"Un groupe de trois ou quatre personnes a refusé de suivre la consigne. Ils se sont énervés, et s’en sont pris au conducteur. L’un d’entre eux l’a frappé. Il a reçu des coups de pieds et des coups de poings juste parce qu’il leur a demandé de descendre", poursuit le représentant syndical.

Mercredi matin, en réaction à cette agression, la direction de la Semitan a pris la décision de stopper l'ensemble de ses lignes tramway et bus pour la journée.

"Cette ligne ne pose pas de problème particulier. Et a priori, le groupe n’est pas ‘connu’ de ce tram. On ne sait pas pourquoi il y a eu de telles violences, sur une demande simple et obligatoire. Les agents ont donc exercé leur droit de retrait, pour dénoncer ces faits", commente le représentant CFDT.

Les images extraites des caméras de vidéosurveillance du tram et de la ville de Nantes (Loire-Atlantique) sont en cours d’exploitation. Le conducteur agressé a porté plainte à la sortie de la clinique dans la nuit de mardi à mercredi.

L’auteur présumé des coups et ses comparses étaient toujours recherchés ce mercredi matin.