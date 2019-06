Violente agression d'une présidente de la cour d'assises des Yvelines : enquête pour tentative d'assassinat, deux hommes recherchés

Une enquête a été ouverte du chef de tentative d'assassinat et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Versailles. "Selon les premiers éléments de l'enquête, deux individus casqués et circulant à bord d'une moto se sont présentés à son domicile et ont sonné à l'interphone. Ayant ouvert une fenêtre, la victime a alors essuyé un tir d'arme de poing à ce jour non identifiée, dirigé vers son visage", a indiqué le procureur de la République de Versailles.

"Prise en charge par les secours et actuellement hospitalisée, elle présente plusieurs fractures au niveau du visage. Les investigations se poursuivent en vue d'identifier et d'interpeller les auteurs des faits actuellement en fuite, et de déterminer les motifs de l'agression, à ce jour inconnus", indique le procureur.