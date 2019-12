Alpes-de-Haute-Provence : deux disparitions mystérieuses

Le 3 décembre dernier, deux copains d'enfance partent en voiture en direction de Revest-du-Bion, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis, Julien Boumlil et Gabriel Ferchal, deux intérimaires de 25 et 26 ans originaires du même village de l'Aude, n'ont plus donné signe de vie. Une disparition troublante qui a entraîné l'ouverture d'une enquête pour enlèvement et séquestration.



