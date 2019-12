Alpes-de-Haute-Provence : un rocher de 3 000 mètres cubes s'effondre sur des maisons aux Mées

Aux Mées dans les Alpes-de-Haute-Provence, les recherches se poursuivent au cœur des décombres ce lundi soir. Quatre-vingts pompiers se sont lancés dans une opération de déblaiement et de sauvetage pour trouver d'éventuelles victimes. Trois maisons ont été détruites et deux autres sont endommagées. D'après la préfecture, cet éboulement a été provoqué par les fortes pluies des derniers jours, qui ont effrité la roche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.