VIDÉO - Après l'incendie de Notre-Dame, des prières s'organisent un peu partout

Aux Etats-Unis aussi, les catholiques américains se sont retrouvés pour plusieurs messes. A Washington, Nicolas Nadler, 48 ans, se dit "dévasté". Le "trésor catholique" qu'est Notre-Dame "appartient à Paris et à la France, mais aussi au monde". Depuis les marches de la cathédrale Saint-Patrick, ouverte en 1879, le cardinal et archevêque de New York Timothy Dolan a dit avoir prié pour la cathédrale française, et exprimé sa "désolation" pour Notre-Dame, située "au coeur de Paris, même au coeur de l'Europe et de la civilisation de tant de façons". De son côté, le Vatican a exprimé son "incrédulité" et sa "tristesse", se désolant pour ce "symbole de la chrétienté, en France et dans le monde".