VIDÉO - Après le confinement, le trafic de drogue reprend de plus belle

Depuis maintenant plusieurs semaines, les commerces, magasins, bars et restaurants ont peu à peu repris leurs activités après près de trois mois d’arrêt. C’est aussi le cas des trafiquants de drogue, qui occupent de nouveau les coins de rue en plein jour, notamment dans les cités sensibles de la région parisienne. Résultat : les saisies spectaculaires par les forces de l’ordre se sont également multipliées ces derniers jours.

Le confinement avait en effet sérieusement ralenti le trafic de drogue, la marchandise se faisant de plus en plus rare. Les prix avaient alors augmenté de + 50%, le kilo de cannabis passant de 3 000 à 4 500 euros quand celui de cocaïne grimpait de 30 000 à 45 000 euros. Au moment du déconfinement, les dealers en ont profité pour dévoiler des offres promotionnelles sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées pour faire revenir les consommateurs et clients.