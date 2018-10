VIDÉO - Arrestation de Redoine Faïd : le soulagement des proches d'Aurélie Fouquet

"Redoine Faïd a montré les limites du système carcéral français. Il est l'exemple de ces limites et ce symbole des limites du système carcéral, il va falloir le garder", a expliqué Me Liénard, sur LCI. "Je pense qu'il va falloir inventer une nouvelle prison, la réinventer pour garder des gens comme lui. Il a démontré qu'aujourd'hui, un prisonnier français, si on veut le faire évader, il suffit d'aller le chercher. C'est redoutable. Donc il faut vraiment, pour lui comme symbole et pour tous les autres, s'assurer que les prisonniers restent en prison", a-t-il dit.