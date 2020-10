Assassinat de Samuel Paty : le gouvernement mobilisé contre le terrorisme

L'Intérieur veut donner un très violent "coup de pied" dans la "fourmilière". Des dizaines d'opérations antiterroristes ont donc lieu, depuis l'aube, à travers l'Hexagone. Beaucoup d'islamistes radicaux ont eu droit à un réveil de la part de policiers cagoulés. Des perquisitions administratives qui ont pour but de trouver le moindre petit indice permettant d'ouvrir une enquête et d'accélérer les expulsions voulues par Gérald Darmanin.



Outre les islamistes radicaux, les écoles hors contrat des associations à la réputation sulfureuse sont aussi dans le collimateur du ministre de l'Intérieur. On citera par exemple le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF). Ces collectifs pourraient être dissous dans les prochains jours car les enquêteurs sont persuadés, selon Gérald Darmanin, qu'ils passent leurs journées à "distiller des messages de haine et être anti-République française".